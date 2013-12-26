Богатырева посетила Чорновол в больнице

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вчера посетила в больнице журналистку Татьяну Чорновол, которая находится там после избиения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

«Министр проконтролировала ход оказания пострадавшей медицинской помощи и пообщалась с родными Татьяны, которая в это время отдыхала», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Богатырева поинтересовалась состоянием здоровья пострадавшей у главного врача клиники «Борис» Ольги Перельман.

По словам Перельман, состояние пациентки средней степени тяжести, но стабильное. Кроме обследований, которые были проведены специалистами лечебного заведения, на протяжении дня потерпевшая была дополнительно осмотрена ведущими специалистами соответствующего профиля. Медики также проинформировали министра относительно терапевтических мероприятий, которые применяются для улучшения состояния здоровья журналистки, и сообщили, что, благодаря проведенным процедурам, прослеживается позитивная динамика.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.