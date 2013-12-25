Как справиться с алкогольной интоксикацией при похмелье

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз сталкивался с похмельем: неприятным состоянием, которое вызывается алкогольной интоксикацией и наступает после неограниченного употребления спиртных напитков.

Алкоголь, попав в организм человека, отправляется в печень, подвергается переработке и превращается в ацетальдегид – сильнейший яд, который дезорганизует работу всех органов и систем. Больше всех страдает печень, ее клетки погибают. Печень перестает обезвреживать токсические вещества, поэтому они циркулируют в крови, попадают в головной мозг и могут привести к гибели человека.

Механизм описанного превращения касается только этилового спирта. Однако напитки, которые мы пьем, содержат не только спирт, но и так называемые примеси, сопутствующие этиловому спирту вещества. К ним относятся сивушные масла, органические кислоты и сложные эфиры. Количество токсичных соединений многократно возрастает при смешивании различных алкогольных напитков.

Похмелье — это целый комплекс разнообразных жалоб, предъявляемых на следующий день после чрезмерного употребления алкоголя. Ацетальдегид вызывает пульсирующую головную боль, тошноту, рвоту, а также сухость во рту и сильную жажду, озноб сменяется ощущением жара.

Возможно головокружение, подъем или падение артериального давления, часто возникает сердцебиение и «перебои» в сердце. Характерна слабость, подавленное настроение. Похмелье уменьшается по мере того, как ацетальдегид разлагается на менее токсичные элементы. Это состояние длится обычно не более суток.

Конечно, лучше заранее позаботиться о профилактике похмельного синдрома. В начале вечера съешьте кусочек сала или сливочного масла: слой жира на стенках желудка не даст алкоголю усвоиться слишком быстро. Или выпейте несколько таблеток активированного угля, таблетку цитрамона или аспирина.

Во время застолья помните о градусах, их можно только повышать. В течение вечера пейте напитки только из одного сырья: например, из винограда – вино и коньяк; из зерна – пиво, водку, виски. Крепкий алкоголь основательно закусывайте. И все-таки старайтесь пить в меру.

Понятно, что лучше всего не злоупотреблять алкоголем, чтобы потом не пришлось ликвидировать последствия и ломать голову над тем, как бороться с похмельем. Но если ситуация уже вышла из-под контроля, и вы ощутили на себе все вышеперечисленные симптомы, тогда следует принять некоторые меры. Для этого есть немало народных средств. Но относиться к ним тоже следует с осторожностью.

Например, огуречный рассол приносит облегчение, но совершенно не способствует тому, чтобы быстрее выводился уксусный альдегид. Самое простое лекарство от похмелья – это вода, т.е. обильное питьё. Для того чтобы эвакуация токсических веществ происходила быстрее, необходимо выпить не менее 2 литров жидкости. Поначалу лучше минералку, потом можно крепкий чай, кофе, свежевыжатый сок, простую воду и т. д.

Рекомендуется также выпить одну-две таблетки поливитаминного препарата. Искомую дозу витаминов и кислоты можно найти также в кефире, тане, айране, кумысе, катыке и т.п. Можно попробовать съесть что-нибудь. Снять похмельную тошноту и нейтрализовать бушующую в организме «революцию» очень помогает горячий куриный бульон. Если ни один из рецептов не пришелся по душе, то выпейте аспирин, одну, а лучше две таблетки, примите душ, после чего лучше лечь в постель. Сон также не последнее лекарство.

Стало немножко полегче? Обязательно выберитесь на свежий воздух.

Следует знать, что лечение похмелья в домашних условиях не всегда может дать нужный результат, в таком случае следует обратиться за помощью к специалисту, необходимо понимать, что лечим-то мы острое отравление, и не стоит отказываться, если профессионалом предложена капельница. Так Вы поможете себе или своим близким гораздо более качественно, а снятие похмелья пройдёт быстрее.

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