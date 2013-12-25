Бездумное голодание может навредить здоровью

Голодание - это воздержание от еды. Воздержаться от еды один раз в неделю полезно всем. Лучше эту разгрузку организму устраивать, начиная с вечера одного дня и до вечера следующего дня. Методик голодания представлено много, - рассказывает врач-диетолог Ольга Перевалова.

Это может быть голодание, длящееся от трех дней, а иногда доходящее до трех недель. Больше голодать специалисты не советуют. Известно, что человек без еды способен прожить два месяца.

Без воды же нельзя прожить больше трех дней (необходимо всегда помнить о поддержании уровня жидкости в теле), а без воздуха - не больше 2 минут. Все это запредельно сильные стрессы для организма. Именно поэтому методика голодания требует строгих показаний и медицинского сопровождения.

Meddaily