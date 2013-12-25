Пациенты з редкими заболеваниями получат лекарства бесплатно

Больные редкими заболеваниями будут получать лекарства бесплатно. Об этом заявила начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины Галина Довганчин, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По ее словам, в этом году министерство впервые закупало лекарства за государственные средства для людей, больных редкими болезнями. В частности, для лечения детей, больных мукополисахаридозом, закуплены медпрепараты на 40 млн грн, больных расстройством психики и поведения из спектра аутизма, – на 10 млн грн, больных ювенильным ревматоидным артритом – на 16,8 млн грн.

Также в 2013 году впервые финансировалась закупка лекарственных средств для больных миелоидным лейкозом (64 млн грн), вирусным гепатитом С (22,2 млн грн), вирусным гепатитом В (11,1 млн грн), информировала Довганчин, добавив, что по новым направлениям обеспечения еще было потрачено 922 млн грн на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и 22 млн грн. - на техническое обеспечение маршрутизации для экстренной медицинской помощи.

В целом, на новые закупки в этом году были израсходованы 1 109,7 млн. грн, сказала представитель Минздрава.