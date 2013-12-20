Одно яблоко в день снизит риск развития атеросклероза
14:00, 20 декабря 2013Страна
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Снижает «плохой» холестерин
Американские ученые считают, что одно яблоко в день, может снизить риск развития атеросклероза.
Участники эксперимента, здоровые некурящие люди возрастом от 40 до 60 лет, в течении четырех недель съедали по одному яблоку в день.
Результаты свидетельствуют, что употребление яблок снижает «плохой» холестерин в крови. Одно яблоко в день препятствует окислению холестерина и снижает развитие атеросклероза.
Яблоки, при ежедневном употреблении, мощный антиоксидант, чем зеленый чай и куркумин. Эффективность яблок обусловлена наличием в них полифенолов. Возможно, полифенолы, попадая в организм в составе яблок, лучше усваиваются.
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