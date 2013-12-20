Незаменимые источники сил и энергии - зимой

При составлении зимнего рациона, важно обратить внимание не только на источники энергии и сил, но и на те продукты, которые помогут восстановить запас энергии и сил.

Особенно это важно тем, кто занимается в спортзале или перенес тяжелую болезнь. Ведь неправильное питание может принести много вреда организму, что повлечет за собой снижение его защитных возможностей на фоне общей ослабленности после болезни.

Незаменимым источником сил и энергии является гликоген и белок, а также углеводы и минералы-электролиты. Ввиду чего британские ученные единогласно заявляют: наилучший продукт для реабилитации после болезни или восстановления сил – это каша.

Большинство круп содержит так называемые «медленные» углеводы, которые легко усваиваются организмом без больших энергетических затрат.

Кроме того, молоко, которым можно заправить кашу, также очень полезно для восстановления сил и жизнедеятельности.

Вместо молока кашу можно употреблять с отварным мясом курицы, рыб, икрой или яйцами.