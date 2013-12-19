Усилят соцзащиту родителей-воспитателей семейных детдомов

Кабинет министров одобрил законопроект, согласно которому родители-воспитатели детских домов семейного типа (ДДСТ) могут получить право брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Одна из наших приоритетных задач, чтобы дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, воспитывались в семьях. Одна из таких форм воспитания – детские дома семейного типа. Разработанный нами законопроект позволит усилить социальную защиту таких родителей-воспитателей и восстановить социальную справедливость по отношению к ним, - они получат возможность брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста», - сказала министр соцполитики Наталия Королевская.

Королевская объяснила, что на сегодняшний день законодательно не урегулирован вопрос предоставления такого отпуска для родителей-воспитателей детских домов семейного типа. В то же время эта норма уже действует в отношении приемных родителей (дети в приемных семьях). Поэтому Минсоцполитики разработало законопроект, который позволит установить социальную справедливость в отношении родителей-воспитателей, которые заботятся о детях-сиротах и детях, лишенных родительского попечения, в детских домах семейного типа.

*** В соответствии с положением о ДДСТ, утвержденным постановлением Кабинета министров от 26 апреля 2002 года, детский дом семейного типа (ДДСТ) – отдельная семья, которая создается по желанию супругов или отдельной личности, не состоящей в браке, которые берут на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

По состоянию на 1 октября 2013 года в Украине функционируют 848 ДДСТ, в которых воспитываются 5 тыс. 637 детей.