Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидпорог

За 9-15 декабря 2013 года показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном из регионов Украины и находятся в границах от -15,7% - в Хмельницкой области до -77,4% - в Ивано-Франковской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины со ссылкой на данные Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного заведения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины".

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 198 тыс. 95 чел., среди них 139 тыс. 732 (70,5%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 43,6 на 10 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 78,9, а самый низкий в Харьковской областях – 18,0 на 10 тысяч населения.

За отчетную неделю было госпитализировано 7 тыс. 327 чел., среди них – 5 тыс. 727 (78,2%) составляли дети до 17 лет.

За 50-ю неделю 2013 года на территории Украины летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую неделю.

В целом, эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года.