Согласован ряд законодательных актов с законом о борьбе с болезнями, обусловленными ВИЧ

Кабинет министров Украины во время очередного заседания 11 декабря одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который готовится к внесению на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, документ разработан с целью урегулирования процесса выполнения норм закона «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовая и социальная защита людей, которые живут с ВИЧ» (от 23 декабря в 2010 г. №2861-VI), в частности, его согласование с рядом законодательных актов: Гражданского кодекса Украины, Основ законодательства Украины о здравоохранении, законов «О милиции», «О защите населения от инфекционных болезней», «О социальной работе с семьями, детьми и молодежью», «Об охране детства», «О защите населения от инфекционных болезней», «О прокуратуре».

В основу законопроекта заложены также кардинальные положения, которые касаются условий и порядка выявления ВИЧ-инфекции, предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, их регистрации, учета, осуществления медицинского наблюдения и порядка тестирования.

Принятие проекта закона позволит: унифицировать терминологию и привести ее в соответствие с другими законодательными актами Украины; повысить ответственность лиц, которые живут с ВИЧ, перед партнерами путем введения обязательного использования средств предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией; усовершенствовать механизм тестирования на ВИЧ детей до 14 лет и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, которые не имеют законных представителей, и которым такие представители не установлены.