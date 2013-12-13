Чем короче список ингредиентов на этикетке продукта, тем лучше

От того, насколько внимательно мы будем читать этикетку на продукте питания, зависит то, насколько полезным будет наше питание.

Размер порции. Это первое, что вы видите на пачке, но часто не обращаете внимания. Вся последующая информация в таблице будет основываться именно на одной порции. Даже упакованные вместе, продукты могут содержать несколько порций.

Калории. Обычные рекомендации потребления калорий в день для женщин – 2000. Перекусывая, старайтесь не превышать 200 ккал на порцию.

Жиры. Обращайте внимание на насыщенные и трансгенные жиры - они повышают уровень холестерина. Их содержание в порции не должно превышать 3 гр.

Соли. Следя за кровяным давлением, потребляйте как можно меньше соли.

Клетчатка. В отделе бакалеи ищите хлеб и другие злаковые продукты с содержанием от 3 до 5 гр клетчатки в порции. Этого хватит, чтобы выдержать норму 25-35 гр в день.

Сахар. На сегодня так и не решено, сколько же сахара можно потреблять в день.

Совет: ограничьте продукты с большим содержанием сахара. Для этого в магазине читайте состав.

Ингредиенты. Чем короче список, тем лучше. Это значит, что в состав входит меньше искусственных составляющих, кроме тех, что с высоким содержанием и набором витаминов. В случае с большим списком – смотрите на первых 5 позиций – производители указывают ингредиенты в соответствии с их массовой долей в продукте.