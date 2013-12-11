Чем полезны мандарины
13:29, 11 декабря 2013Страна
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Сок является полезным диетическим и лечебным напитком
Лечебное применение мандарина:
- Мандариновый сок является полезным диетическим и лечебным напитком. Особенно он рекомендуется детям (даже младенцам) и больным.
- При высокой температуре сок мандарина хорошо утоляет жажду.
- Мандарины используют при лечении астмы и бронхитов. Они содержат большое количество феноликовой аминокислоты, которая называется синефрином. Это хорошо известное противозастойное и противоотечное средство. Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока.
- Смягчают кашель и оказывают отхаркивающее действие при бронхитах и трахеитах настои и отвары из сухой кожуры на воде (1:10).
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносами, очень полезны свежие мандарины и сок.
- Мандариновая кожура входит в состав смеси лекарственных растений для получения горькой настойки, которая применяется в медицине для повышения аппетита и улучшения пищеварения, ее принимают по 10-20 капель за 15-30 минут до еды.
- Для стимуляции аппетита рекомендуют в тех же дозах настойку сухой кожуры мандарина.
- От гельминтов избавляет обильное употребление мандаринового сока.
- Плоды мандарина применяют как ценный диетический продукт, насыщающий организм витаминами в зимнее время.
- Мандарины обладают антицинготным действием, повышают аппетит, улучшают обменные процессы.
- Эфирное масло мандарина поднимает настроение.
- При диабете отвар из кожуры мандаринов способствует снижению уровня сахара в крови. Кожуру 3 плодов кипятят 10 минут в 1 л воды. Отвар нужно держать в холодильнике непроцеженным и принимать ежедневно.
- Мандарины и мандариновый сок благодаря фитонцидным свойствам оказывают антимикробное действие.
- Наружное применение мандаринового сока помогает в борьбе с молочницей.
- Сок и плоды мандарина эффективно действуют при дизентерии.
- При обильных климактерических кровотечениях мандарины широко используют как кровоостанавливающее средство.
- При кожных заболеваниях действие фитонцидов, содержащихся в мандарине, настолько сильно, что свежий сок убивает некоторые грибки (трихофитию, микроспорию и др.). Чтобы излечить кожу и ногти, пораженные грибком, следует многократно втирать в них сок из дольки или кожуры мандарина.
ВНИМАНИЕ!
Мандарины могут раздражать почки и слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому они не рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, энтеритах, колитах и обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.
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