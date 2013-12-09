Благодаря интернет-порталу в Украине усыновлено более 6 тыс детей

Сегодня Всеукраинский портал национального усыновления www.sirotstvy.net , который создан и реализуется в рамках программы « Сиротству - нет» Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины », празднует 4 года своей работы.

На сайте размещены анкеты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые подлежат усыновлению.

«Когда портал "Сиротству - нет " только начинал свою работу, мы понимали: даже один ребенок, устроенній в семью, стоит затраченных усилий. За 4 года работы портала 6214 детей нашли новые семьи, а количество посетителей портала увеличилось вдвое. Мы хотим сказать спасибо всем нашим партнерам и единомышленникам, всем, кто помогает нашей команде находить семьи для украинских детей и бороться с интернатной системой» , - отмечает руководитель программы «Сиротству - нет!» Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины " Дарья Касьянова .

С начала 2013 из базы данных Всеукраинского портала национального усыновления www.sirotstvy.net программы «Сиротству - нет» было «снято» 1575 анкет о детях. Теперь эти девочки и мальчики живут с мамами и папами. На портале потенциальные родители могут проконсультироваться с юристами, психологами , соцработниками. Работает « горячая » телефонная линия по вопросам усыновления .

Партнерами интернет портала « Сиротству - нет» являются Минсоцполитики, «Магнолия ТВ », ФК « Шахтер», агентство УНИАН, центральные и региональниы СМИ.

Напоминаем, телефон всеукраинской горячей линии по вопросам усыновления - 0800 50 14 14. Звонки со стационарных телефонов и мобильных операторов бесплатны. Также вопросы можно присылать на адрес sirotstvy_net@ukr.net