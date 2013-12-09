Самые полезные продукты для человека

Орехи. Если вы исключили из своего меню орехи, решив, что они содержат слишком много жира, знайте, что это негативно скажется на вашем здоровье. После проведения ряда исследований ученые заявили, что употребление в пищу орехов снижает риск смерти. Только горстка орехов в день уменьшает риск преждевременной смерти на 20% . Кроме того, люди, которые потребляют орехи, реже страдают от ожирения.

Оливковое масло. Ключевым компонентом средиземноморской диеты является именно оливковое масло, которое врачи рекомендуют потреблять для снижения вероятности возникновения рака, заболеваний сердца, гипертонии, ожирения т. д. Также оливковое масло предотвращает потерю памяти. Последние исследования влияния оливкового масла и средиземноморской диеты имеют особый интерес для женщин: оказалось, что цельное зерно с оливковым маслом, овощи, рыба, орехи - идеальный вариант меню для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы.

Соя. Употребление сои положительно влияет на состояние организма в целом, способствует очищению от холестерина и липидов.Соевые бобы очень полезны для здоровья, утверждают медики, но от соевого соуса лучше отказаться: в нем слишком много соли. В то же время соя может предотвратить развитие атеросклероза, а также снижает риск возникновения инфаркта и инсульта.

Черника. В результате исследований, которые проводили на крысах, удалось установить, что употребление черники положительно влияет на состояние здоровья и продолжительность жизни. Ягоды укрепляют капилляры и улучшают работу мозга, повышая умственные способности. Кроме того, черника полезна при близорукости, ведь останавливает развитие болезни, и снижает уровень сахара в крови, что особенно важно для людей пожилого возраста. Да, есть еще один плюс: черника и зеленый чай помогут похудеть.

Овсянка. Идеальный вариант для тех, кто хочет сбросить пару-тройку килограммов. Данное блюдо не только полезно для здоровья, но и дарит чувство насыщенности. По словам ученых, употребление овсянки предотвращает развитие сердечных заболеваний, а поэтому ее нужно включить в рацион людям старше 35 лет. Кроме того, тарелка овсяной каши содержит четверть дневной нормы клетчатки.