Сегодня в Украине погодные условия осложнятся
10:18, 09 декабря 2013Страна
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На западе сльные снегопады
Сегодня, 9 декабря, в Украине ожидается осложнение погодных условий.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеоцентре, в западных, северных и большинстве центральных областей местами сильный снег, в Украине местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели, снежные заносы, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
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