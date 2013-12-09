Сегодня в Украине погодные условия осложнятся

На западе сльные снегопады

Сегодня, 9 декабря, в Украине ожидается осложнение погодных условий. Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеоцентре, в западных, северных и большинстве центральных областей местами сильный снег, в Украине местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели, снежные заносы, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

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