100 лет со дня рождения Николая Амосова

Николай Михайлович Амосов (6 декабря 1913, д. Ольхово — 12 декабря 2002, Киев) — украинский врач, ученый в области медицины, биокибернетики, действительный член НАНУ, директор Института сердечно-сосудистой хирургии. В 2008 году он был признан вторым после Ярослава Мудрого великим украинцем по результатам опроса общественного мнения.

Об Амосове вспоминают как о человеке высокой морали. Он был выдающимся кардиохирургом, исследователем, ученым, философом, писателем, популяризатором науки и здорового образа жизни. Амосов - основатель украинской кардиохирургии и биокибернетики. Автор новаторских методик научного познания фундаментальных основ развития общества, биологических систем, личности человека.

Николай Амосов был автором многих популярных книг о здоровье. Человеком, который поставил на себе «эксперимент по омоложению». Как выдающийся исследователь с разносторонними интересами, один из первых осознал необходимость союза медицины с точными науками и создал первый в стране отдел биокибернетики.

Автор новаторских методик в кардиологии, автор системного подхода к здоровью («метод ограничений и нагрузок»), дискуссионных работ по геронтологии, проблемам искусственного интеллекта и рационального планирования общественной жизни («социальной инженерии»). Академик АН УССР (1969) и Национальной Академии Наук Украины.

Жизненный путь. Родился в крестьянской семье, в деревне Ольхово Вологодской губернии. Мать была акушеркой. Жили бедно — мать на работе не принимала подарков и это послужило примером на всю жизнь. С 12 до 18 лет учился в Череповце, в школе, потом в механическом техникуме, окончил его и стал механиком. Жил бедно и одиноко. Осенью 1932 г. начал работать в Архангельске, начальником смены рабочих, на электростанции при большом лесопильном заводе — новостройке первой пятилетки. В 1934 году начал учиться в Заочном индустриальном институте. В том же году умерла мать. В 1935 вместе со своей первой женой поступил в Архангельский медицинский институт, окончил его с отличием в 1939. Хотел заниматься физиологией, но свободные места в аспирантуре были лишь в хирургии. Параллельно учился в Заочном индустриальном институте и в 1940 также получил диплом инженера с отличием.

На войне был полевым хирургом, прооперировал более 4000 раненых. В марте 1953 защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру в Киевском медицинском институте. В 1960 году возглавил отдел биокибернетики Института кибернетики Академии наук Украины. В 1968 году был назначен на должность заместителя директора по науке Киевского научно-исследовательского института туберкулеза и грудной хирургии. Одновременно он возглавлял кафедру грудной хирургии Института усовершенствования врачей (1955—1970). С 1983 — директор Института сердечно-сосудистой хирургии.

12 декабря 2002 года умер от инфаркта, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Интересные факты

В 1960-х — начале 1970-х годов Николай Михайлович, заболев туберкулёзом, лечился в Старокрымском санатории. Полностью излечившись от недуга, организовал в санатории пульмонологическое хирургическое отделение. Неоднократно приезжая на два-три месяца в Старый Крым к своим родственникам, Амосов привозил с собой своих учеников и обучал их лечить больных туберкулезом. Сам неоднократно делал операции как в санатории, так и в Старо крымской городской больнице. Из воспоминаний И. К. Мельникова, работавшего в то время врачом:

Был Амосов очень простым человеком — без какого-либо апломба и высокомерия. Когда я работал врачом и не знал ещё в лицо Амосова, однажды, выйдя из корпуса с медицинскими журналами, приказал ему, скромно стоявшему возле корпуса, отнести эти журналы в администрацию санатория. Амосов молча взял эти журналы и так же молча отнёс их по назначению. На следующий день на совещании у главврача, где присутствовал и я, и Амосов, Николай Михайлович, как бы между прочим, заметил: «А меня, профессора, здесь уже сделал курьером…».