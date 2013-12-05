Психологи не всегда могут помочь справиться с негативными эмоциями

Врач-эндокринолог, сотрудник сети клиник МЕДСИ Анна Маслова рассказывает, могут ли скачки настроения, агрессивность и раздражительность быть признаками гормональных изменений.

"Постоянно повышенная раздражительность, вспыльчивость, гневливость и агрессивность вполне могут быть связаны с гормональными нарушениями. У женщин, как правило, речь идет о гипер- или гипофункции щитовидной железы.

У мужчин это возможные проявления дисбаланса в работе надпочечников либо щитовидной железы. Поэтому при обнаружении у себя таких симптомов не помешает обследование у врача-эндокринолога. То есть не всегда психолог в состоянии исправить подобную ситуацию.

В случае необходимости он назначит адекватную терапию. С помощью современных средств есть возможность восстановить гормональный фон. Так, под контролем специалиста пациент сможет избавиться от постоянного проявления излишних отрицательных эмоций".