Украине нужны финансы МБРР для реформ в системе здравоохранения

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову провести переговоры с Международным банком реконструкции и развития о заключении соглашения по привлечению финансовых ресурсов МБРР для реализации инвестиционного проекта по реформированию системы здравоохранения.

Текст соответствующего поручения размещен на официальном сайте главы государства.

"Обеспечить проведение переговоров с Международным банком реконструкции и развития по заключению соглашения относительно привлечения финансовых ресурсов Международного банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекта по реформированию системы здравоохранения", - говорится в документе.

При этом Янукович поручил Азарову доложить ему по этому вопросу до 15 июля 2014 года.

Также Азарову поручено обеспечить осуществление в установленном порядке Министерством здравоохранения Украины мероприятий по инициации инвестиционного проекта по реформированию системы здравоохранения в регионах Украины, для реализации которого предусматривается привлечение финансовых ресурсов МБРР. По этому вопросу премьер должен доложить до 10 декабря 2013 года.

Кроме того, согласно с поручением, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и вице-премьер-министр Константин Грищенко должны до 24 января 2014 г. разработать вместе с представителями МБРР оптимальную модель управления подготовкой и реализацией этого инвестиционного проекта.