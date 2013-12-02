5 секретов, которые помогут согреться в холода

Зимой мы привыкли кутаться в теплые вещи, напиваться горячим чаем или глинтвейном, но на самом деле, согреться зимой можно с помощью более простых способов и средств, о которых вы вряд ли подозревали.

1. Не прячьте руки в карманы. Холод и мороз заставляют человека искать "прибежище" своим рукам, которые он машинально засовывает в карманы, чтобы согреть. Однако специалисты говорят, что гораздо эффективнее, наоборот, размахивать руками. Таким образом, улучшиться приток крови к рукам и тело будет генерировать тепло быстрее.

Ешьте больше протеинов. Метаболизм белков повышает температуру тела гораздо эффективнее, чем углеводы или жиры, потому тем, кто придерживается этого правила, будет комфортнее переносить холода.

2. Грейте обувь. Перед выходом на улицу подержите обувь немного возле батареи. "Подогретая" обувь не даст теплу уйти быстро, а, значит, ноги рискуют превратиться в ледышку не так быстро.

3. Кофе без кофеина. Хотя горячий кофе может заставить вас чувствовать себя комфортнее, кофеин, содержащийся в напитке, способствует потере тепла. Кофеин блокирует рецепторы в кровеносных сосудах и не позволяет им сжиматься при холоде.

4. Хитрости, чтобы не мерзнуть утром. Делая несколько простых упражнений под одеялом, вы сможете почувствовать себя теплее. Особенно это актуально утром, когда за окном еще темно, а теплое одеяло просто не выпускает из своих объятий. Сделайте вращательные движения ступнями, а затем сгибайте и разгибайте пальцы ног. Так вы быстрее проснетесь и без особых мучений покинете постель.

5. Носите подходящую шапку. Мы теряем 30% тепла тела через нашу голову, потому важно подобрать на зиму подходящий головной убор. Например, флисовые головные уборы - более приемлемый вариант. Эта ткань относится к изолирующим и используется в качестве подкладки верхнего слоя для горнолыжных костюмов.