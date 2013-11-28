В "Борисполе" нашли радиоактивный багаж, за которым никто не пришел
10:45, 28 ноября 2013Страна
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Прилетел из Москвы
В аэропорту "Борисполь" нашли радиоактивный багаж.
Как сообщает ТСН, багаж выгрузили из самолета, прибывшего из российской столицы Москвы.
За багажом никто не пришел. Таможенники вызвали экспертов. Те исследовали багаж и обнаружили, что он излучает радиацию, которая превышает норму в несколько раз.
Что именно находится внутри, пока неизвестно. На место выехали сотрудники СБУ. Пока ни одна служба радиоактивную находку не комментирует, отмечает телеканал.
В тоже время, как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киевской области, информация о подозрительном чемодане поступила в линейный отдел милиции аэропорта «Борисполь», поскольку багаж не прошел дозиметрический контроль - по предварительным данным, радиационное излучение от него в пять раз превышало норму.
Как отметили в УСО, на место происшествия были вызваны специалисты, которые имеют разрешение для работы с радиоактивными веществами. В милиции отметили, что владелец багажа сейчас установлен - он является гражданином РФ.
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