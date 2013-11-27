Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций государственного учреждения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины".

Так, по данным центра, за 18-24 ноября показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и находятся в пределах от -6,7% в Хмельницкой -78,4 % в Ивано-Франковской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 158 тыс. 636 человек, среди них 111 тыс. 031 (70%) - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины - 34,9 на 10 тыс.

Наивысший показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 67, а наименьший в Донецкой области – 5,9 на 10 тыс. населения.

Как сообщалось, в Харькове и некоторых других городах Украины запрещают акции протеста из-за эпидемии гриппа.