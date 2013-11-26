Продукты, богатые йодом

Йод – вещество, без которого невозможно формирование и нормальная работа любого человеческого организма.

Недостаток йода у детей до двух лет приводит к тяжким, необратимым расстройствам нервной системы, нарушению формирования коры головного мозга. Кретинизм, например, это не ругательство, а заболевание детского возраста, вызванное недостатком йода.

У детей старше двух лет дефицит йода вызывает нарушения памяти, снижение обучаемости. У взрослого человека дефицит йода приводит к нарушению функции и структуры щитовидной железы. В тяжёлых случаях развивается микседема - общий отёк тела из-за нарушения белкового обмена. Постоянный дефицит йода со временем приводит к предраку, а в последствии – к раку щитовидной железы.

Симптомы дефицита йода:

Вялость, синдром хронической усталости, депрессия, ухудшение памяти, тревожность, выпадение волос.

По данным статистики, треть населения Украины страдает от недостатка йода в организме. Для того чтобы поддерживать уровень йода в организме на должном уровне, необходимо обратить внимание на диету.

Продукты, содержащие йод, необходимые для работы щитовидной железы:

Больше всего йода содержится в морской капусте.

Морская рыба и ракообразные (креветки, омары, лангусты).

Моллюски – устрицы, кальмары.

Пресноводная рыба.

Несмотря на то, что в пресноводной рыбе содержится гораздо меньше йода – её реально купить свежей, а значит - по итогу йода в ней может быть даже больше, чем в морской.

Цельное молоко.

Мясо – особенно говядина.

Овощи и фрукты: зелёный и репчатый лук, чеснок, щавель, шпинат, картофель, морковь, помидоры, свекла, редис, бобовые. Из вкусного: хурма, клубника, ананас, все цитрусовые, дыня, бананы, яблоки, виноград.

А теперь – о главном:

1) Йод очень плохо хранится и чрезвычайно быстро распадается при любой термической, химической и прочих обработках.

Поэтому высокое содержание йода бывает только в свежих продуктах. После жарки, варки, сушки йод из продуктов исчезает практически полностью. То же касается йодированной соли – при добавлении её в кипящую воду можно с йодом проститься (это, конечно, если он не исчез в процессе хранения).

2) Йод не всегда хорошо всасывается.

Вот перечень продуктов, мешающих всасываться йоду: любая капуста, репа, хрен, кукуруза, батат, арахис.

При симптомах дефицита йода необходимо ограничить употребление этих продуктов. При проблемах с щитовидной железой будет очень кстати проконсультироваться у эндокринолога, т.к. кроме нарушений обмена йода существует целый ряд других заболеваний этого органа.

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