Продукты, богатые йодом
Полезны для щитовидной железы
Йод – вещество, без которого невозможно формирование и нормальная работа любого человеческого организма.
Недостаток йода у детей до двух лет приводит к тяжким, необратимым расстройствам нервной системы, нарушению формирования коры головного мозга. Кретинизм, например, это не ругательство, а заболевание детского возраста, вызванное недостатком йода.
У детей старше двух лет дефицит йода вызывает нарушения памяти, снижение обучаемости. У взрослого человека дефицит йода приводит к нарушению функции и структуры щитовидной железы. В тяжёлых случаях развивается микседема - общий отёк тела из-за нарушения белкового обмена. Постоянный дефицит йода со временем приводит к предраку, а в последствии – к раку щитовидной железы.
Симптомы дефицита йода:
Вялость, синдром хронической усталости, депрессия, ухудшение памяти, тревожность, выпадение волос.
По данным статистики, треть населения Украины страдает от недостатка йода в организме. Для того чтобы поддерживать уровень йода в организме на должном уровне, необходимо обратить внимание на диету.
Продукты, содержащие йод, необходимые для работы щитовидной железы:
Больше всего йода содержится в морской капусте.
Морская рыба и ракообразные (креветки, омары, лангусты).
Моллюски – устрицы, кальмары.
Пресноводная рыба.
Несмотря на то, что в пресноводной рыбе содержится гораздо меньше йода – её реально купить свежей, а значит - по итогу йода в ней может быть даже больше, чем в морской.
Цельное молоко.
Мясо – особенно говядина.
Овощи и фрукты: зелёный и репчатый лук, чеснок, щавель, шпинат, картофель, морковь, помидоры, свекла, редис, бобовые. Из вкусного: хурма, клубника, ананас, все цитрусовые, дыня, бананы, яблоки, виноград.
А теперь – о главном:
1) Йод очень плохо хранится и чрезвычайно быстро распадается при любой термической, химической и прочих обработках.
Поэтому высокое содержание йода бывает только в свежих продуктах. После жарки, варки, сушки йод из продуктов исчезает практически полностью. То же касается йодированной соли – при добавлении её в кипящую воду можно с йодом проститься (это, конечно, если он не исчез в процессе хранения).
2) Йод не всегда хорошо всасывается.
Вот перечень продуктов, мешающих всасываться йоду: любая капуста, репа, хрен, кукуруза, батат, арахис.
При симптомах дефицита йода необходимо ограничить употребление этих продуктов. При проблемах с щитовидной железой будет очень кстати проконсультироваться у эндокринолога, т.к. кроме нарушений обмена йода существует целый ряд других заболеваний этого органа.