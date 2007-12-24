Ученые развеяли мифы о пользе и вреде здоровью

Ученые из Университета Индианы в американском штате Индианаполис попытались развеять некоторые мифы относительно того, что вредно, а что полезно для нашего здоровья, сообщает агентство Reuters.

Как показали последние исследования, проведенные профессором из института Редженстриф в Индианаполисе Аароном Керроллом и Рейчел Вримен, зрение человека не ослабевает, если читать при тусклом свете.

Ученые из США также признали оманами и такие мифы, как необходимость выпивать восемь стаканов воды в день, вероятность ускорения роста волос от бритья ног и использования человеком возможностей мозга лишь на десятую часть.

Специалисты отмечают, что необходимый баланс жидкости в организме помогает заполнить совсем не вода, а соки, молоко, чай и кофе. Более того, ученые предупреждают, что слишком большое количество выпитой воды может быть опасным для человеческого организма.

Авторы исследования также доказали, что мобильные телефоны не могут помешать нормальной работе медицинского оборудования.

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