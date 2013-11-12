Украина обменивается с Бразилией опытом по производству инсулина

Украина расширяет сотрудничество с Бразилией относительно обмена технологиями и опытом по производству инсулина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, сотрудничество будет длиться в рамках программы сотрудничества между бразильским государственным фармацевтическим предприятием «Фармангинес» и ЧАО «Индар» по производству в Бразилии рекомбинантного инсулина человека по украинским технологиям. Об этом страны договорились во время шестого совместного заседания Межправительственной украинско-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Во время переговоров стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими социально опасными инфекциями. Была достигнута договоренность о передаче украинским коллегам бразильских технологий по производству антиретровирусных и иммунобиологических препаратов.

Заместитель министра здравоохранения Роман Богачев отметил, что сегодня продолжается выполнение третьего этапа Договора о научно-техническом сотрудничестве с участием Минздрава Украины и Минздрава Бразилии. Компания «Индар» в полном объеме передала государственной компании «Фармангинес» техническую документацию. Агентство санитарного надзора Бразилии проинспектировало и сертифицировало производственные мощности компании «Индар». Украинское государственное предприятие продолжает отгрузку инсулинов в рамках акредитива, который был открыт «Индару» Минздравом Бразилии для выполнения этого этапа договора.

Также украинская сторона выразила готовность к продолжению этого проекта путем строительства комплекса по производству готовых лекарственных форм инсулина в Бразилии по технологии ЧАО «Индар». В 2016 году планируется завершить строительство мощностей по производству рекомбинантного инсулина человека на базе «Фармангинес» и предприятия по производству готовых лекарственных врачебных форм инсулина в партнерстве с «Индаром».

«Украина владеет достаточным опытом практической медицины и уникальными научными разработками, которые могут представить предметный интерес для наших бразильских партнеров. Мы заинтересованы также в сотрудничестве в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниям, в том числе путем обмена технологиями по производству антиретровирусных препаратов», - отметил Богачев.

Бразильская сторона с удовольствием приняла предложение украинских коллег относительно продолжения проекта. «Мы гордимся стратегическим партнерством с Украиной, и будем работать над расширением горизонтов торговли и укреплением наших двусторонних отношений. Мы имеем с Украиной очень широкие связи в стратегически важных и высокотехнологичных секторах экономики – космической отрасли, образовании и медицине - и стремимся к их углублению», - заявил генеральный секретарь МИД Бразилии, посол Эдуардо Сантос.

По итогам Шестого заседания МКТЭС стороны подписали ряд документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Национальным агентством санитарного надзора Бразилии (ANVISA) и Государственной службой Украины по лекарственным средств. Меморандум открывает украинским фармацевтическим компаниям путь к получению бразильского сертификата GMP (Надлежащая производственная практика), который является проводником к фармацевтическим рынкам большинства стран Южной Америки.

Как напоминает пресс-служба Минздрава, 8 ноября 2013 года в городе Бразилиа состоялось Шестое совместное заседание Межправительственной украинско-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. В ходе заседания стороны обсудили развитие сотрудничества по направлениям, которые представляют взаимный интерес, в частности, торговой сфере и промышленности, космической сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве, науке и образовании.

Украинскую делегацию возглавил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов. С бразильской стороны на заседании МКТЭС сопредседательствовал генеральный секретарь (первый заместитель министра) МИД Бразилии, посол Эдуардо Сантос.