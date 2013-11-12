Что такое пробиотики

Пробиотиками называют бактерии, полезные для организма человека.

Существует достаточно жёсткий перечень микроорганизмов, которые можно назвать пробиотическими:

Лактобациллы - Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus

Молочнокислые кокки- Streptococcus thermophilus, Lactococcus faecium, Lactococcus lactis

Бифидобактерии- Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve

Все эти бактерии в норме живут в организме здорового человека и выполняют определённые функции:

* Не дают заселяться опасным инфекциям

Пробиотики занимают всю поверхность слизистой кишечника, пригодную для жизни бактерий. Поэтому патогенные (вредные для здоровья) бактерии не могут физически прикрепиться к слизистой оболочке.

* Помогают переваривать пищу.

Например, термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) активно помогает расщеплять цельное молоко. Поэтому, кстати, подбирая пробиотик для ребёнка с дисбактериозом, следует выбирать такой, в котором есть именно эта бактерия (ротабиотик, например).

* Расщепляют токсические вещества, образующиеся в ходе пищеварения.

* Уменьшают всасывание холестерина, что является неплохой профилактикой атеросклероза.

* Обеспечивают нормальную работу иммунной системы.

На этом пункте стоит задержаться. Дело в том, что нормальная флора кишечника вообще может рассматриваться как важнейшая часть иммунитета.

Большую часть информации о новых белках, микроорганизмах и вообще об окружающей среде все существа на Земле получают в первую очередь через пищеварительную систему. Именно поэтому вокруг кишечника и располагается основная часть узлов, в которых получают информацию клетки «белой» крови, т.е. клетки иммунитета.

Без нормальной микрофлоры кишечника обязательно наступает состояние иммунодефицита, усиливаются проявления хронических заболеваний, постоянно «прилипают» инфекции.

Вырабатывают массу витаминов.

Здоровый человек с нормальной микрофлорой кишечника и сбалансированным рационом практически не нуждается в дополнительной витаминизации. Все эти полезные свойства пробиотических микроорганизмов в норме работают на нас каждый день.

Однако есть целый ряд состояний, вызывающих гибель нормальной флоры кишечника – дисбактериоз:

- Прием антибиотиков.

К сожалению, антибиотики уничтожают не только вредных бактерий, но и собственную, «родную» флору кишечника.

- Состояние иммунодефицита. Как уже было сказано, существует двусторонняя связь между иммунной системой и микрофлорой кишечника.

- Гормональный дисбаланс.

- Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.

В данном случае меняются условия обитания в кишечнике, что может приводить к массовой гибели нормальной флоры.

Пищевое отравление или сильная интоксикация как следствие болезни.

Пробиотики существуют для того, чтобы сгладить последствия этих состояний и быстрее восстановить нормальную флору кишечника.

Если вам назначили или вы решили самостоятельно принимать пробиотик, обратите внимание на следующие моменты:

В составе должны быть только бактерии из таблицы выше. Никакие другие бактерии, даже с похожими названиями, пробиотиками не являются.

Если в составе пробиотика находятся споры бактерий – это не пробиотик (споры в агрессивной среде вообще не эффективны).

В каждой дозе пробиотика должно быть не менее десяти миллионов колониеобразующих единиц (КОЕ), иначе пробиотические бактерии не смогут вытеснить патогенных.

Желательно выбирать пробиотики европейских производителей.

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