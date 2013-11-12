Что такое пробиотики

12:22, 12 ноября 2013
Страна
1

Расщепляют токсические вещества, образующиеся в ходе пищеварения

Пробиотиками называют бактерии, полезные для организма человека.

Существует достаточно жёсткий перечень микроорганизмов, которые можно назвать пробиотическими:

Лактобациллы - Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus

Молочнокислые кокки- Streptococcus thermophilus, Lactococcus faecium, Lactococcus lactis

Бифидобактерии- Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve

Все эти бактерии в норме живут в организме здорового человека и выполняют определённые функции:

* Не дают заселяться опасным инфекциям

Пробиотики занимают всю поверхность слизистой кишечника, пригодную для жизни бактерий. Поэтому патогенные (вредные для здоровья) бактерии не могут физически прикрепиться к слизистой оболочке.

* Помогают переваривать пищу.

Например, термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) активно помогает расщеплять цельное молоко. Поэтому, кстати, подбирая пробиотик для ребёнка с дисбактериозом, следует выбирать такой, в котором есть именно эта бактерия (ротабиотик, например).

* Расщепляют токсические вещества, образующиеся в ходе пищеварения.

* Уменьшают всасывание холестерина, что является неплохой профилактикой атеросклероза.

* Обеспечивают нормальную работу иммунной системы.

На этом пункте стоит задержаться. Дело в том, что нормальная флора кишечника вообще может рассматриваться как важнейшая часть иммунитета.

Большую часть информации о новых белках, микроорганизмах и вообще об окружающей среде все существа на Земле получают в первую очередь через пищеварительную систему. Именно поэтому вокруг кишечника и располагается основная часть узлов, в которых получают информацию клетки «белой» крови, т.е. клетки иммунитета.

Без нормальной микрофлоры кишечника обязательно наступает состояние иммунодефицита, усиливаются проявления хронических заболеваний, постоянно «прилипают» инфекции.

Вырабатывают массу витаминов.

Здоровый человек с нормальной микрофлорой кишечника и сбалансированным рационом практически не нуждается в дополнительной витаминизации. Все эти полезные свойства пробиотических микроорганизмов в норме работают на нас каждый день.

Однако есть целый ряд состояний, вызывающих гибель нормальной флоры кишечника – дисбактериоз:

- Прием антибиотиков.

К сожалению, антибиотики уничтожают не только вредных бактерий, но и собственную, «родную» флору кишечника.

- Состояние иммунодефицита. Как уже было сказано, существует двусторонняя связь между иммунной системой и микрофлорой кишечника.

- Гормональный дисбаланс.

- Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.

В данном случае меняются условия обитания в кишечнике, что может приводить к массовой гибели нормальной флоры.

Пищевое отравление или сильная интоксикация как следствие болезни.

Пробиотики существуют для того, чтобы сгладить последствия этих состояний и быстрее восстановить нормальную флору кишечника.

Если вам назначили или вы решили самостоятельно принимать пробиотик, обратите внимание на следующие моменты:

В составе должны быть только бактерии из таблицы выше. Никакие другие бактерии, даже с похожими названиями, пробиотиками не являются.

Если в составе пробиотика находятся споры бактерий – это не пробиотик (споры в агрессивной среде вообще не эффективны).

В каждой дозе пробиотика должно быть не менее десяти миллионов колониеобразующих единиц (КОЕ), иначе пробиотические бактерии не смогут вытеснить патогенных.

Желательно выбирать пробиотики европейских производителей.

lady.tochka.net

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter