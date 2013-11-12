Что делать при вросшем ногте

На вросшие ногти нельзя класть сливочное масло или другие народные средства, говорит столичный врач-подолог (лечит проблемы стопы) Елена Гольцберг. От этого разводятся бактерии. Надо обратиться к специалисту-подологу. Чаще ногти врастают из-за того, что их срезают ножницами. Надо понемногу подрезать педикюрными кусачками. Перед этим распарить и смазать маслом для кутикулы.

Если есть анатомические искажения, глубоко посажен ноготь - нужно изменить форму.

"Ноготь - это мягкая оболочка, которую можно формировать. Специальные пластины выравнивают и приподнимают его. Одной стороной их крепят на глубоко посаженную часть, а второй - на весь ноготь. Она постепенно натягивается и вытягивает "утопленный" угол. Существуют разные виды пластин "Подофикс", "Аниклип". Отличаются формами и производителями, а действуют одинаково. Чувствительные или детские ногти выравнивают золотыми пластинами", - отметила Гольцберг.

Используют еще скобы Фрезера.

"Со стороны под ноготь загоняют крючочек - край тонкого железного дротика. Он распрямляется и начинает вытягивать ноготь. Под ногтем образуются полости. Скобы могут вылетать и врезаться в кожу. Это недопустимо при диабете, когда не должно быть никаких травм. У диабетиков мокреют ноги, и они часто имеют грибковые поражения. На ногти с грибком ставить скобы нельзя".

Если скоба вылетает, человек должен пойти к врачу. Он подставляет под нее специальные ткани - капалины, чтобы не давила на кожу.

"Сложнее всего работать с теми, кто после операции или диабетиками. Им нельзя вводить наркозы. Им не дают анестезии, просто размягчают пластину. Это не очень больно, если делать правильно".

За вросший ноготь можно принять мозоль. Признаки те же - боль, покраснение и опухлость.

"Под ногтем после давления или травм собирается кожа. Она начинает наращиваться и воспаляется. От давления отслаивается и образует гнойный мешочек. Там идет воспаление. Обычно это бывает у людей, в которых влажные ноги. Я размягчаю его специальным кремом-кератоликом, за две недели снимаю все пластами. Ноготь выравнивается. Это разовая процедура. Если его вырезать, он очень долго будет заживать ".

Больше всего рискуют люди, у которых сильно потеют ноги. Вызвать это могут сбои в организме или обувь, которая парит. Бывает это и у детей с 10 до 15 лет, когда начинаются гормональные процессы.

gazeta.ua