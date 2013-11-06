10 самых грязных мест на Земле, Чернобыль – на третьем месте

Как пишет Time, хотя основное внимание общественности привлечено к изменению климата, самую большую опасность для здоровья человека представляет не глобальное потепление, а промышленное загрязнение.

"Зачастую эта проблема актуальна в бедных городах, где заводы, электростанции и предприятия химической промышленности не подвергаются почти никакой регуляции. В новом докладе Блэксмитовского института - неправительственной организации, занимающейся вопросами промышленных загрязнений - говорится, что промышленные загрязнения представляют опасность для здоровья более 200 млн человек по всему миру, нередко из-за увеличения опасности онкологических, респираторных и прочих заболеваний", - отмечает автор статьи Брайан Уолш, которую перевел портал InoPressa.ru

Но есть и хорошая новость: устранение промышленных загрязнений такого рода зачастую оказывается гораздо дешевле и проще, чем взаимодействие с повсеместной проблемой изменения климата. Международное сообщество должно заняться этим, призывает автор.

В докладе названы десять наиболее загрязненных мест планеты: Агбогблоши, Гана; река Читарум, Индонезия; Чернобыль, Украина; Дзержинск, Россия; Хазарибагх, Бангладеш; Кабве, Замбия; Калимантан, Индонезия; Матанса-Риачуэло, Аргентина; дельта Нигера, Нигерия и Норильск, Россия.