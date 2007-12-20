Прививка от гриппа может повлечь ангину

В ряде регионов России отмечены осложнения после прививок от гриппа. Так, в Томске у школьника первого года обучения отмечен факт осложнения после прививки противогриппозной вакциной "Гриппол" - повышение температуры и боли в горле, после чего врачами был поставлен диагноз "ангина".

В ряде областей также были отмечены случаи ухудшения состояния вакцинированных. На днях сообщалось о том, что в поликлиники Екатеринбурга за медицинской помощью обратилось более 15 пациентов, большая часть из которых - школьники младших классов. Некоторых из детей пришлось даже госпитализировать. Основная причина обращения - аллергические реакции после использования вакцины "Гриппол".

Аналогичные случаи были отмечены в Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске - там родители с детьми также обращались к врачам после данной вакцинации. Сам производитель вакцины НПО "Микроген" утверждает, что аллергические реакции возможны в 3% случаев и это является нормой для любой вакцины. Официальная статистика в этом году не подтвердила ни одного факта осложнений.

В связи с происходящими ежегодно изменениями штаммов вируса гриппа, вакцина против него готовится к каждому сезону. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения вакцины против гриппа - отечественные "Гриппол", "Грипповак", зарубежные "Ваксигрипп", "Инфлювак", "Агриппал" и другие, применяемые в этом году, содержат одинаковые штаммы вируса гриппа (А1, А3 и В).

Циркуляция именно этих штаммов прогнозируется в предстоящем сезоне. По словам представителей, эпидемия гриппа в этом году ожидается позднее обычного.

"24"