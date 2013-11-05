В Иране стабилизировалась ситуация с распространением холеры

Министерство иностранных дел Украины снимает свои рекомендации для украинцев относительно правил пребывания в Иране в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В связи с отсутствием на данное время тенденций к значительному распространению заболевания холерой в этой стране, МИД снимает свои предыдущие рекомендации относительно пребывания граждан Украины в Иране”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 1 октября МИД Украины рекомендовал украинским гражданам в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Иране строго соблюдать правила личной гигиены.

“В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Исламской Республике Иран, вызванной вспышками холеры, МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Иране или планируют посетить эту страну в ближайшее время, строго соблюдать правила личной гигиены, а также консультироваться с медицинскими заведениями относительно возможных профилактических мероприятий для предупреждения заражения этой болезнью”, - подчеркнули тогда в МИД.