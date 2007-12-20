Ученые нашли альтернативу пересадке кожи

Ученые из Китая изобрели совершенно новый тип искусственной кожи, которую можно будет широко применять при трансплантации людям. По мнению исследователя Жина Яна из китайского военного медицинского университета, новую разработку можно будет применять как локально, так и для масштабной пересадки кожи.

Специалисты утверждают, что кожу можно создавать в лабораторных условиях, при этом она имеет свойство долго сохраняться при отрицательной температуре. Она состоит из двух слоев – эпидермиса и дермиса. Благодаря наличию в них живых клеток, организм не отвергает чужеродную кожу. Китайские ученые планирует в ближайшее время сертифицировать свою разработку.

"До сих пор всем пациентам, которым была показана кожная трансплантация, было необходимо либо пересаживать кожную ткань донора, либо использовать собственную кожу, трансплантированную из одного участка тела в другой", – рассказал профессор Жин.

Ранее исследователи из Великобритании заявили о создании синтетической кожи. По их мнению, именно их разработка избавит людей от неприятных последствий шрамов и ожогов. Специалисты на данный момент проводят тестирование искусственной кожи, если по всем показателям она будет соответствовать человеческому аналогу, то медицина откажется от неприятной процедуры пересадки кожи.

Однако, многие медицинские работники не видят ничего революционного в данной разработке. В частности, сотрудник исследовательской лаборатории Дейв Шеринг не считает этот проект уникальным. "Я чувствую просто холодное прикосновение", – рассказал он. Дэйву на руку поместили фрагмент синтетической кожи. Для большей эластичности ее пропитали специальным раствором. Ученые утверждают, что если кожу поместить на открытую рану, то через месяц она затянется. Дейв Шеринг отметил: "Искусственная кожа закрывает поврежденную поверхность, а за четыре недели она соединяется с кожей человека".

Британские ученые провели исследование на шести добровольцах. У всех людей вырезали кусочки кожи на предплечье и пересадили искусственную. Медики были довольны полученным результатом. "Мы были поражены качеством исцеления. Даже при пересадке обычной кожи остаются некие стыки. У нас же все гладко. Невозможно определить, где заканчивается рана", – подчеркнул Пол Кэмп, директор исследовательской лаборатории.

По виду синтетическая кожа похожа на натуральную. Для ее изготовления используется матрикс из фибрина. Это белок, который вырабатывается организмом для заживления ран. К тому же ученые добавляют клетки человеческой кожи – фибробласты. После они начинают создавать новую кожу. "Мы надеемся, что наша кожа приживется в любой части тела человека, где есть травма", – поделился ученый Дейв Шеринг.

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