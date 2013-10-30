Украина на 64-м месте в мировом рейтинге процветания

Украина заняла 64-е место в мировом рейтинге благосостояния, составленном международной аналитической организацией Legatum Institute.

Как отмечает Радио Свобода , всего в рейтинге оценивали 142 страны. Кроме базовых экономических показателей, ученые анализируют состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы качество государственных услуг и то, легко ли в стране заниматься предпринимательством и инновациями.

Самую высокую оценку Украина получила за образование (31-е место), самые низкие – за уровень личной безопасности (107-е) и качество государственного управления (121-е).

Как говорится в исследовании, 76% украинцев считают, что коррупция в бизнесе и власти является широко распространенной. 90% заявляют, что могут рассчитывать на других в случае необходимости.

Первое место в рейтинге уже пятый год подряд занимает Норвегия, за ней идут Швейцария, Канада, Швеция. Замыкает первую пятерку Новая Зеландия. США занимают 11-е место.

Председатель Legatum Institute Джеффри Гедмин заявил, что за последние пять лет «в мире наблюдается непрерывный рост благосостояния». Legatum объясняет это улучшениями в предпринимательстве, здравоохранении и образовании.

Некоторые страны бывшего Советского Союза заняли относительно высокие позиции в индексе, кроме Украины, это Казахстан (47-е), Беларусь (58-е), Россия (61-е), Узбекистан (63-е).

Замыкают рейтинг африканские страны: Демократическая Республика Конго, Центрально-Африканская Республика и Чад.

В прошлом году Украина в этом рейтинге была на 71-й позиции, а в 2011-м – на 74-м месте. Общая тенденция Украины с 2009 года – негативная. Она скатилась с 63-го места. Частично это снижение эксперты связывают и с тем, что в 2010 году к рейтингу добавили еще 32 страны, три из которых заняли места над Украиной.