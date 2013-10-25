Для сокращения смертности на производстве нужны стимулы

Украине отсутствуют экономические стимулы, способствующие сокращению травматизма и смертности на производстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации работодателей Украины, об этом заявил заместитель председателя совета ФРУ Алексей Мирошниченко на заседании круглого стола, посвященного вопросам сокращения количества несчастных случаев на производстве.

«Сегодня убытки от несчастных случаев на производстве оцениваются в 4 процента ВВП. Это колоссальные средства, которые теряет украинская экономика. При этом власть не создает экономические стимулы, которые способствовали бы сокращению количества несчастных случаев на украинских предприятиях», – сказал Мирошниченко.

По его словам, существующая система аттестации рабочих мест не стимулирует ни работников, ни работодателей обустраивать вредные для здоровья рабочие места средствами защиты, сколько бы ни вкладывал работодатель средств в модернизацию систем безопасности, механизма перехода к более экономически-выгодному классу оценки рисков не существует.

«Существующая система никого не стимулирует улучшать состояние безопасности труда и производства», – отметил заместитель председателя ФРУ.

По словам Мирошниченко, 75% несчастных случаев происходят из-за человеческого фактора, как правило, по вине работника, однако никто не проверяет сотрудников предприятий на предмет алкогольного и наркотического опьянения. «Украина, наверно, единственная страна в мире, в которой госорганы при проведении расследований несчастных случаев на производстве не проводят анализы на алкогольное или наркотическое опьянение. Исключение составляют лишь случаи на транспорте», – подчеркнул Мирошниченко.

В то же время он отметил, что штрафы, которые взимаются с предприятий за нарушение требований промышленной безопасности и охраны труда, направляются в бюджет. При этом программы по профилактике несчастных случаев на вредном производстве не финансируются. В итоге, у предприятия нет значимых стимулов и средств на устранение нарушений.

«Мы предлагаем изменить эту систему. Сумма штрафных санкций может аккумулироваться на специальном счете предприятия и направляться исключительно на финансирование мероприятий по повышению безопасности производства и условий труда. Федерация работодателей Украины разрабатывает соответствующий законопроект и направит его на рассмотрение парламентариев», – сказал Мирошниченко.

В свою очередь, министр промышленной политики Украины Михаил Короленко отметил, что сегодня на опасном производстве работают около 10% всех рабочих.

По его словам, количество несчастных случаев за последние 10 лет сократилось почти в три раза – с 26 тыс. в 2002 году до 9,8 тыс. случаев в 2012 году. Вдвое уменьшился смертельный травматизм. Так, в 2002 году были смертельно травмированы 1300 человек, в 2012 году – 623 человека. «Эта статистика нас не устраивает. С каждым годом производство становится все более технологическим, но оно должно становиться и безопасным. Но статистика говорит о плачевных результатах», – сказал Короленко.

При этом он отметил, что Министерство промышленной политики готовит ряд мероприятий для кардинального улучшения ситуации с охраной труда и промышленной безопасностью. «Мы говорим о пересмотре как технических нормативов работы оборудования, так и ужесточении законодательных требований относительно регулярности выполнения проверок», – сказал министр.