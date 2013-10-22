Пребывания несовершеннолетних в режимных заведениях - грубое нарушение

Общественный консультативный совет по вопросам защиты прав ребенка поддерживает ликвидацию режимных исправительных заведений образования для несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на заседании совета под председательством уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко.

“Общественный консультативный совет по вопросам защиты прав ребенка (ОКС) поддерживает проект постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах функционирования школ социальной реабилитации», который предусматривает ликвидацию Енакиевской, Николаевской, Харьковской и Фонтанской школ социальной реабилитации, что отвечает Конвенции ООН о правах ребенка, заключительным замечаниям Комитета ООН по правам ребенка и Концепции развития уголовной юстиции в отношении несовершеннолетних в Украине”, - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил Павленко, в подчинении Минобразования функционируют 6 общеобразовательных школ социальной реабилитации и 2 училища социальной реабилитации. Их плановая наполняемость составляет 1330 мест, фактическая наполняемость - 20%. В заведениях содержатся 269 детей, из них 104 ребенка - по решению судов, а 165 – направлены управлениями образования и науки облгосадминистраций по заявлению родителей и согласованию со службами по делам детей.

«Пребывание ребенка в режимном заведении без соответствующего решения суда - это грубое нарушение статьи 63 Конституции Украины и статьи 37 Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с которыми ограничение прав и свобод человека возможно лишь по решению суда. Это недопустимо - сажать ребенка в тюрьму по заявлению родителей или направлению управления образования. Я категорически не согласен и вынужден требовать прекратить эту противоправную практику», - подчеркнул Павленко.

Он добавил, что содержание детей в школах и училищах социальной реабилитации не отвечает элементарным потребностям детей, а материально-техническое состояние таких заведений неудовлетворительное.

По убеждению Павленко, ликвидация школ и училищ социальной реабилитации, необходимость которой не может подвергаться сомнению, требует введения новых методик работы с детьми, которые находятся в конфликте с законом и таких, которые выйдут из этих заведений.

В августе 2012 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым ликвидировал 5 школ социальной реабилитации. На момент ликвидации в этих школах обучались всего 25 детей.