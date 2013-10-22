Фонд Р.Ахметова стал партнером Международной медицинской выставки

Сегодня начала работу 22-я Международная медицинская выставка " Здравоохранение 2013 " . В этом году Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины " выступает социальным партнером мероприятия, представляя на выставке две программы «Остановим туберкулез в Украине " и "Рак излечим " .

Директор Фонда Р.Ахметова "Развитие Украины " Анатолий Заболотный поблагодарил организаторов выставки и пожелал всем участникам плодотворной работы .

" Ровно год назад на этой же медицинской выставке мы представляли нашу мобильную женскую консультацию. Спустя годна этой же площадке мы гордо заявляем, что проект МЖК - успешный и востребованный. Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" системно и последовательно внедряет передовые медицинские технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний и туберкулеза в Украине. Передовые технологии - это современное оборудование, обученный медицинский персонал и правильно выстроенные медицинские процессы - именно этот передовой потенциал объединяет в эти дни медицинская выставка " Здравоохранение 2013 ", - отметил Заболотный .

Участники выставки смогут пройти бесплатное обследование в передвижном медицинском комплексе «Мобильная женская консультация» , а именно - сделать маммографию, УЗИ и осмотр гинеколога. Консультации будут проводить врачи Национального института рака.

График работы «Мобильной женской консультации» ( для участников выставки) :

Дата : 22-25 октября 2013 .

Место: Международный выставочный центр, г. Киев, Броварской проспект, 15 у павильона № 3 .

Время: с 10:00 до 15:00.

Перерыв : с 13:00 до 14:00

*** Международная медицинская выставка будет работать до 25 октября в помещении Международного выставочного центра (г. Киев , Броварской проспект , 15). В выставке примут участие более 270 компаний из 28 стран мира.