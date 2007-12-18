В 2007 году рак забрал жизни более 7 млн. человек

Эксперты американского общества по борьбе с раком опубликовали новые данные о количестве жертв злокачественных опухолей в 2007 году, согласно которым онкозаболевания унесут в общей сложности 7 миллионов 600 тысяч жизней.

В докладе сообщается, что количество новых больных раком превысит 12 миллионов человек, где 5 миллионов 400 000 новых случаев рака и 2 миллиона 900 тысяч летальных исходов приходится на экономически развитые страны. В то время как в развивающихся странах раком заболеют еще 6 миллионов 700 000 человек, а количество смертей составит 4 миллиона 700 тысяч.

Следует отметить, что в экономически развитых странах у мужчин чаще встречаются опухоли простаты, бронхов и легких, нижних отделов кишечника. У женщин на первом месте по степени распространенности стоят злокачественные опухоли молочной железы, на втором – опухоли толстой и прямой кишки, а на третьем - опухоли легких и бронхов. Мужское население развивающихся стран преимущественно болеет раком желудка, легких и печени, а женское – раком груди, шейки матки и желудка.

В развивающихся странах в три раза чаще встречаются злокачественные опухоли инфекционного происхождения. Доля таких форм рака на планете составляет 15%, однако в развитых странах она падает до 8%, а в развивающихся подскакивает до 26%.

В то же время развитые страны лидируют по степени распространенности онкологических заболеваний, связанных с курением и с нездоровым питанием. Соответствующие показатели для них составляют 16% и 30%, в то время как для развивающихся стран они равны 10% и 20%.

Злокачественные опухоли, которые возникают вследствие инфекций и факторов, связанных с образом жизни, считаются потенциально предотвратимыми. Общая доля таких опухолей, как для жителей развитых стран, так и для населения стран третьего мира, несколько превышает 50%.

Эксперты американского общества по борьбе с раком добавляют, что, согласно наиболее реалистическим прогнозам, в 2050 году врачи диагностируют 27 миллионов новых раковых больных, а число смертей от онкологических заболеваний составит 17 с половиной миллионов.

korrespondent.net