ВОЗ проведет в Украине мониторинг эпидситуации по полиомиелиту

В Украину прибыли эксперты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения для проведения экспресс-оценки эпидемиологического надзора за полиомиелитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, с международными экспертами-эпидемиологами встретился первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Качур.

Он заверил, что Минздрав поддерживает основы политики Всемирной организации здравоохранения и принимает все необходимые меры, направленные на реализацию программы по поддержки свободного от полиомиелита статуса Украины.

«На сегодняшний день наработана необходимая нормативная база. Актуализирован состав Национального сертификационного комитета Украины по ликвидации полиомиелита. Сейчас учреждения здравоохранения обеспечены в достаточном количестве вакцинами для проведения прививок от полиомиелита в соответствии с Национальным календарем прививок», – сказал Качур.

По данным Минздрава, в течение трех дней в пяти регионах – Киеве, Одесской, Львовской, Черкасской, Сумской областях – международные и украинские специалисты проведут детальный анализ и мониторинг епидситуации. По завершении работы миссии эксперты предоставят рекомендации для усовершенствования системы эпиднадзора за полиомиелитом в Украине, отметили в министерстве.