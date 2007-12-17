Популярный в Украине препарат от изжоги вызывает судороги и остановку сердца

Американское Управление по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами (FDA) в очередной раз предупреждает об опасности применения препарата domperidone.

Домперидон, не разрешенный в США к применению, используется в ряде европейских стран, в том числе и в Украине, как средство от болей в желудке и изжоги. В нашей стране лекарство известно под названиями мотилиум, перилиум, домперидон-гексал и некоторыми другими.

В США он получил широкое распространение среди кормящих матерей, принимающих его в больших дозах для увеличения выработки грудного молока.FDA напоминает и тем, кто незаконно продает этот препарат, и тем, кто на свой страх и риск принимает его, закупая в других странах, что domperidone в больших дозах может вызвать опасные побочные эффекты: судороги, аритмии, неврологические нарушения и даже остановку сердца.

Кроме того, как средство увеличения выработки молока препарат не одобрен ни в одной стране, даже там, где он разрешен как средство для желудка. В странах, где он официально продается, его вообще не рекомендуют беременным и кормящим матерям. FDA выражает озабоченность тем, что препарат может попасть в грудное молоко и оказать вредное воздействие на организм ребенка.

medexpertpress.ru