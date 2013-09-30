Украинцы хотят усыновлять только маленьких детей.

Об этом заявила руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Людмила Волынец на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Дню усыновления в Украине.

«Украинцы предпочитают усыновлять маленьких детей, а дети старше 10 лет почти не имеют шансов быть усыновленными ни гражданами Украины, ни иностранцами. Процесс усыновления очень осложнен в связи с тем, что это - взрослые дети. Для таких детей развивается система приемных семей, детских домов семейного типа», - сказала Волынец.

По ее словам, в целом в Украине 35 тысяч детей растут в украинских семьях в статусе усыновленных, почти 13 тысяч детей воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа, 63 тысячи детей воспитываются на попечительстве и опеке. 14 тысяч детей еще живут сегодня в интернатных заведениях, но мечтают и хотят иметь собственную семью.

«Это желание зависит от того, появятся ли среди украинцев те люди, которые хотят и могут воспитывать детей-сирот. Около пятой части людей, которые обращаются с вопросом относительно усыновления, получают отказ из-за того, что их планы или их желания, интересы не совпадают с желаниями детей», - отметила Волынец, подчеркнув, что должны быть требования к людям, которые хотят усыновить сирот, чтобы дети в приемных семьях были счастливыми и успешными в этой жизни.