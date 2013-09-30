В половине областей Украины все дети-сироты нашли новую семью

Почти в половине областей Украины в этом году ни один осиротевший ребенок не был устроен в интернатное учреждение, а нашел новую семью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в день усыновления сказал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

Он отметил, что сегодня около 40 тысяч семей заботятся об усыновленных детях и почти 5 тысяч семей воспитывают 13 тысяч приемных детей. «63 тысячи наших сограждан, украинских семей, воспитывают детей под опекой», - сказал он и прибавил, что в этот день нужно выразить благодарность и уважение всем людям, воспитывающим этих детей.

Павленко отметил, что задачи, которые определены Президентом в стратегии и профилактике социального сиротства, заключаются в том, чтобы в первую очередь максимально поддержать семью, попавшую в трудную ситуацию, предоставить родителям качественные социальные услуги для предупреждения изъятия ребенка из семьи, а также не допустить лишения родительских прав.

«Если же не удалось сохранить биологических родителей для ребенка, то Президент требует защитить ребенка, взять его под опеку государства путем предоставления ему статуса ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительского попечения, предоставить необходимые льготы, финансовую и другие виды помощи», - отметил Уполномоченный.

Он отметил, что устройство ребенка-сироты в семью в Украине является основной формой его устройства. «Не в интернат, а в семью», - сказал Павленко.

Кроме того, отметил Павленко, в Украине растет рождаемость, но при этом количество осиротевших детей и количество семей и родителей, которые лишаются родительских прав, ежегодно сокращается.

Так, сообщил Уполномоченный, в 2009 году в Украине насчитывалось 103,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, то по состоянию на сегодняшний день в Украине есть около 91 тысячи таких детей. «Из них уже почти 76 тысяч воспитываются в украинских семьях, еще около 15 тысяч воспитываются в интернатных учреждениях или учатся в училищах или университетах», - отметил Павленко.