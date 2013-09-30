Украинцы начали усыновлять больше детей с особыми потребностями, а также детей из других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

По словам Павленко, за последние 5 лет в Украине социальный портрет усыновителя и усыновляемого ребенка значительно изменился.

Кроме того, если раньше это был поиск детей для семьи, то сейчас поиск происходит наоборот – семьи для ребенка.

За это время, отметил Павленко, украинские семьи начали усыновлять не только новорожденных детей, но детей в возрасте до 3 лет. Также 5 лет тому назад практически не было случаев усыновления украинскими семьями детей с особыми потребностями.

«Сегодня все чаще и чаще украинские семьи усыновляют и берут на воспитание детей с особыми потребностями, детей с недостатками здоровья», - сказал уполномоченный и прибавил, что почти 80% детей, которые были усыновлены за последние три года украинскими семьями, имели те или иные проблемы со здоровьем.

Как отметил Павленко, сейчас усыновления ждут в первую очередь дети после 7 лет, а также дети с особыми потребностями.

Он сообщил, что сегодня почти 1600 украинских семей подали заявки на усыновление детей до 5 лет. «При этом, к сожалению, только начала формироваться культура усыновления детей старше 7-10 лет», - сказал уполномоченный и прибавил, что в банке данных на усыновление, где сегодня 23 тысячи детей, две трети из них - дети старше 7 лет.

Кроме того, Павленко отметил, что очереди на усыновление детей в возрасте до 5 лет приводят к тому, что украинцы начинают усыновлять детей из других стран. «Через 5 лет, я думаю, что это будет уже массово», - сказал он.