Симптоматика гельминтоза

Глисты - это поражение организма паразитическими формами червей.

Правильный медицинский диагноз звучит как гельминтоз (гельминты - черви).

Обычно врач конкретизирует вид глистов, т.е. озвучивает термины - аскаридоз, энтеробиоз (острицы) и так далее.

Черви - это традиционный паразит для всех позвоночных, человек не является исключением.

Около трехсот видов глистов являются паразитами нашего биологического вида.

Не будем рассматривать экзотику, поговорим о стандартном для украинца наборе: аскариды, острицы и власоглав.

Существует ряд симптомов, характерных для глистов:

- зуд в области заднего прохода. Типичен для остриц.

Поскольку острицами преимущественно болеют дети, выявление этого симптома глистов полностью на совести родителей.

- скрип зубов во сне

Второй популярный симптом энтеробиоза. При невозможности почесаться организм, по-видимому, таким образом сбрасывает напряжение.

Для справки - любой человек во сне точит зубы рефлекторно, и это - абсолютно нормальное явление. При физиологическом «зуботочении» скрипа не бывает.

- нарушения стула - понос или запор, возможно вздутие живота.

Этот симптом связан с тем, что продукты жизнедеятельности глистов достаточно ядовиты. Попадая на слизистую кишечника, они влияют на перистальтику (сократимость), что и приводит к нарушению стула.

- кровь в кале, бывает при аскаридозе. Паразит пробуравливает слизистую, что приводит к кровотечению

- постоянное чувство голода при нормальном питании и аппетите. Потеря массы тела.

Этот симптом говорит уже о стойком нарушении иммунитета, т.к. глистов много, организм не справляется и не в состоянии подавлять их рост

-температура, возможна лихорадка. Иногда эти проявления сопровождаются болями в мышцах и суставах.

Это признаки отравления организма продуктами жизнедеятельности глистов.

- кожный зуд, высыпания. Кожа - зеркало кишечника. Любые проблемы пищеварительной системы, а тем более глистная инвазия, вызывают высыпания на коже.

- Бронхит, пневмония, странные уплотнения в лёгких могут являться симптомами аскаридоза, т.к. путешествующая по организму аскарида нередко попадает в лёгкие.

- Миокардит, гепатит, энцефалит. Да, проблемы с сердцем, печенью и даже мозгом могут вызывать всё те же аскариды

Таким образом, если ваш организм странно себя ведёт - стоит сходить хотя бы к терапевту или семейному врачу.

Профильным врачом в данном случае является инфекционист или паразитолог.

Для родителей - важно замечать признаки, характерные для глистов, вовремя.

Несвоевременное выявление гельминтов у детей приводит к отставанию в развитии, астме, хроническим заболеваниям пищеварительной, дыхательной систем.

Хотелось бы сказать пару слов о спекуляциях, связанных с паразитозами.

Если вам предлагают избавиться от неизвестных науке паразитов, в т.ч. червей, показывают жуткие фото- и видеоматериалы, предлагают купить чудодейственные средства - не соглашайтесь.

lady.tochka.net