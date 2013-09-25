Симптоматика гельминтоза
Чувство голода, скрип зубов во сне, нарушения стула
Глисты - это поражение организма паразитическими формами червей.
Правильный медицинский диагноз звучит как гельминтоз (гельминты - черви).
Обычно врач конкретизирует вид глистов, т.е. озвучивает термины - аскаридоз, энтеробиоз (острицы) и так далее.
Черви - это традиционный паразит для всех позвоночных, человек не является исключением.
Около трехсот видов глистов являются паразитами нашего биологического вида.
Не будем рассматривать экзотику, поговорим о стандартном для украинца наборе: аскариды, острицы и власоглав.
Существует ряд симптомов, характерных для глистов:
- зуд в области заднего прохода. Типичен для остриц.
Поскольку острицами преимущественно болеют дети, выявление этого симптома глистов полностью на совести родителей.
- скрип зубов во сне
Второй популярный симптом энтеробиоза. При невозможности почесаться организм, по-видимому, таким образом сбрасывает напряжение.
Для справки - любой человек во сне точит зубы рефлекторно, и это - абсолютно нормальное явление. При физиологическом «зуботочении» скрипа не бывает.
- нарушения стула - понос или запор, возможно вздутие живота.
Этот симптом связан с тем, что продукты жизнедеятельности глистов достаточно ядовиты. Попадая на слизистую кишечника, они влияют на перистальтику (сократимость), что и приводит к нарушению стула.
- кровь в кале, бывает при аскаридозе. Паразит пробуравливает слизистую, что приводит к кровотечению
- постоянное чувство голода при нормальном питании и аппетите. Потеря массы тела.
Этот симптом говорит уже о стойком нарушении иммунитета, т.к. глистов много, организм не справляется и не в состоянии подавлять их рост
-температура, возможна лихорадка. Иногда эти проявления сопровождаются болями в мышцах и суставах.
Это признаки отравления организма продуктами жизнедеятельности глистов.
- кожный зуд, высыпания. Кожа - зеркало кишечника. Любые проблемы пищеварительной системы, а тем более глистная инвазия, вызывают высыпания на коже.
- Бронхит, пневмония, странные уплотнения в лёгких могут являться симптомами аскаридоза, т.к. путешествующая по организму аскарида нередко попадает в лёгкие.
- Миокардит, гепатит, энцефалит. Да, проблемы с сердцем, печенью и даже мозгом могут вызывать всё те же аскариды
Таким образом, если ваш организм странно себя ведёт - стоит сходить хотя бы к терапевту или семейному врачу.
Профильным врачом в данном случае является инфекционист или паразитолог.
Для родителей - важно замечать признаки, характерные для глистов, вовремя.
Несвоевременное выявление гельминтов у детей приводит к отставанию в развитии, астме, хроническим заболеваниям пищеварительной, дыхательной систем.
Хотелось бы сказать пару слов о спекуляциях, связанных с паразитозами.
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