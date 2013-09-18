Как избежать осложнений после прививки

Аллергия, температура, судороги - такие осложнения могут быть после прививки. Чтобы их избежать, надо использовать качественную вакцину. Заведующий педиатрической службой столичной клиники Анастасия Барзилович советует покупать вакцины французского и бельгийского производства. Говорит, они лучше отечественных.

У них большая эффективность и меньше побочных действий.

Лучше выбирать вакцину от нескольких болезней в одном уколе. Например, от кори, скарлатины и дифтерии.

"Будет больше гарантии в отсутствии побочных эффектов, ведь используется только один транспорт, доставляющий вакцины в организм. Если же брать отдельно вакцины, таких транспортов - три или четыре "

Нельзя покупать самому вакцину и самому колоться дома.

"Должны быть соответствующие условия для использования, хранения, перевозки вакцины. Можно купить нормальную вакцину, а пока донесете ее домой, она испортится. "

Нужно проверить, есть ли аллергия на яичный белок. Вакцина может быть выращена именно на курином белке.

Еще одно правило - нужно быть абсолютно здоровым.

"Если вы прививаете ребенка, перед этим три дня побудьте дома. Чтобы точно не было контакта с больными.

После прививки в течение часа посидите возле врача. Надо вовремя оказать помощь в случае осложнений. Самая распространенная реакция - аллергия. Любая вакцина стимулирует иммунитет, заставляет его работать. Если вам ввели возбудитель, вы получили тренировку, но вы не заболели. Зато укрепились.

Что такое аллергия? Это слишком активная иммунная реакция, слишком активная ответ. Поэтому после вакцинации аллергия ваша усилится. Это не норма, но это логично. Это потом пройдет. Так же, как после ОРЗ детей-аллергиков часто обсыпает. Эта аллергия у каждого может проявиться по своему. "

Чтобы поощрить родителей к вакцинации детей, врач предлагает ввести такую ​​же систему, как в Германии.

"Если твой ребенок не вакцинирован, в Германии тебе не выплачивают государственной помощи на ребенка. Или еще можно привлекать к уголовной ответственности врачей, которые поддерживают родителей в отказе от прививки.

Если человек хотя бы раз видел своими глазами как умирают от дифтерии или столбняка, он никогда не откажется от вакцины.

У нас проблемы с детским вакцинированием, а что говорить о взрослой. Кто вакцинируется в 20-летнем возрасте? Никто. После школьного возраста прививаться надо раз в десять лет ".

gazeta.ua