Ющенко поручил Кабмину разобраться со СПИДом, туберкулёзом и наркоманией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров в недельный срок осуществить меры по выполнению обязательств Украины перед Глобальным фондом по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом, малярией, а также проблем по введению программ заместительной терапии для потребителей инъекционных наркотиков.

Об этом говорится в Указе Президента Украины от 12 декабря “О дополнительных безотлагательных мерах по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу в Украине”, текст которого обнародован на официальном веб-портале главы государства.

Правительство также должно до 15 апреля 2008 г. обеспечить разработку и утверждение национальной программы по профилактике ВИЧ-инфекции, помощи и лечению ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы. Эта программа, согласно указу, должна предусмотреть меры, в частности по проведению масштабной первичной профилактики заболевания на ВИЧ/СПИД, в первую очередь среди наиболее уязвимых групп населения; обеспечение качественного лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом; обеспечение социальной защиты ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, членов их семей, а также медицинских работников и других лиц, выполнение профессиональных обязанностей которых связано с риском инфицирования ВИЧ и т.п.

Кроме того, Президент поручил Кабинету Министров в месячный срок принять меры по обеспечению эффективной работы Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням, а также надлежащей деятельности Центра «Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом» и референс-лаборатории Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Украины, в том числе их финансирования.

Согласно документу, при Президенте Украины будет создан Координационный совет по проблемам ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и наркомании. Совет создается как консультативно-совещательный орган. Главе Секретариата Президента Украины поручено в двухмесячный срок подать проект Положения о создаваемом Координационном совете, а также предложения по его персональному составу.

Указом также предусмотрена активизация деятельности Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу; обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования процедур закупки за государственные средства товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения; пересмотр штатных нормативов медицинского персонала центров (отделений) профилактики и борьбы со СПИДом в соответствии с потребностями, обусловленными эпидемической ситуацией и дополнительной нагрузкой, связанной с внедрением современных методов диагностики и лечения пациентов.

Кроме того, Президент обязал Кабмин, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую горгосадминистрации предусматривать во время формирования проектов соответствующих бюджетов расходы в полном объеме на целевое финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа и лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, а также в трехмесячный срок осуществить комплекс мер по укреплению материально-технической базы специализированных учреждений и заведений переливания крови и соответствующих подразделов заведений здравоохранения.

Указ предусматривает также актуализацию учебных медицинских программ, осуществление комплекса мероприятий по усилению борьбы с наркобизнесом, поддержку приемным семьям для ВИЧ-инфицированных детей и т.п.

Как сообщал УНИАН, Украина и Глобальный фонд по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в августе 2007 года подписали соглашение о финансировании новой программы противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине на 2007-2012 годы в объеме 150 млн. дол.

Перед этим Украина взяла на себя обязательство перед Глобальным фондом о введении программ заместительной терапии метадоном для наркозависимых.