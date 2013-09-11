Украина должна активизировать молекулярные исследования

Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым активизировать развитие молекулярных исследований в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года Эрвином Неером, который является председателем Международного экспертного совета научно-учебного центра «Государственная ключевая лаборатория молекулярной и клеточной биологии», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Азаров рассказал Нееру, что за последние 2 года в Украине установлено 5 линейных ускорителей, а также построены 2 центра ядерных исследований.

«По сути, мы создали в Украине несколько центров, которые ничем не уступают европейским», - сказал он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что украинские врачи постоянно проходят стажировку в европейских центрах.

В свою очередь нобелевский лауреат отметил, что был в Украине несколько раз - и впервые еще в 1975 году. По его словам, несколько лет назад он наблюдал нехватку финансирования молекулярной биологии в Украине.

«Когда я был три года назад в Украине, я увидел, что наука страдает от недостатка денег и оборудования. Сегодня я вижу изменения и конкретные усилия по развитию исследований в биомедицине, физиологии и онкологии в Украине», - добавил ученый.

Он отметил, что очень важно развивать биомедицинские исследования на высоком уровне, поскольку это непосредственно связано со здоровьем граждан.

Кроме того, Неер отметил, что финансирование исследований в Украине обеспечивается, но есть определенные вопросы, которые касаются временных рамок этого финансирования.

В свою очередь Азаров пообещал, что вопрос финансирования будет решен.

***Эрвин Неер - лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года, которая была присуждена ему вместе с Бертом Сакманном за открытие, касающееся функций одиночных ионных каналов в клетках.