Неправительственные организации получат 20 млн на профилактику СПИДа

Международный благотворительный фонд "Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине" окажет грантовую помощь в размере 20 млн грн киевским неправительственным организациям на реализацию программ профилактики ВИЧ-инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий Договор о взаимопонимании и сотрудничестве сегодня был подписан между Международным фондом и Киевской городской государственной администрацией.

От городской власти соглашение подписал председатель КГГА Александр Попов, от благотворительного фонда – его исполнительный директор Андрей Клепиков. Попов после подписания документа поблагодарил представителей международной организации за финансовую поддержку и заверил, что городская власть Киева всячески будет поддерживать деятельность благотворительного фонда.

Договором установлено, что в 2013 году "Альянс-Украина" будет оказывать грантовую помощь местным неправительственным организациям с целью реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на общую сумму более 20 млн грн с целью предоставления профилактических услуг 46 385 жителям столицы – представителям наиболее уязвимых относительно ВИЧ групп населения.

Кроме того, 12 медицинских учреждений и 9 неправительственных организаций Киева получат благотворительную материально-техническую помощь на сумму более 4,8 млн грн.

Как отметил Клепиков, данные средства, в основном, пойдут на закупку презервативов, игл, шприцев, вакцины от гепатита "В" и т.п.

Согласно документу, руководство города окажет поддержку программам профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов «В» и «С», туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем.

Клепиков объяснил, что КГГА будет выделять помещение для хранения приобретенных Фондом оборудования и препаратов.

Кроме того, по его словам, часть услуг будет предоставляться на базе коммунальных медицинских учреждений. Также "Альянс-Украина" будет продолжать партнерские отношения с киевской городской социальной службой, которая работает с наиболее уязвимыми подростками.

"Но в будущем вопрос будет стоять достаточно серьезно, потому что в рамках национальной программы на 2014-2016 годы заложено финансирование еще со стороны Альянса, а 2017-2018 годы остаются без финансирования. Поэтому, поскольку планирование городской программы начнется уже на ближайшей сессии, очень важна поддержка председателя КГГА Александра Попова для того, чтобы заложить это финансирование. В ином случае Киев может ожидать вспышка эпидемии", - сказал исполнительный директор Фонда.

Он также отметил, что в городе должен работать социальный заказ.

"Известно, что неправительственные организации лучше работают с уязвимыми группами. Поскольку в большинстве случаев эти группы очень закрыты. Поэтому мы ожидаем, что в рамках киевской программы по борьбе со СПИДом мы не будем ждать 2017 года, а уже этот механизм начнет работать со следующего года, когда часть задач администрация будет делегировать на выполнение неправительственным организациям", - сказал он.