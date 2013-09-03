Минсоцполитики учтет замечания по оздоровлению детей

16:43, 03 сентября 2013
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Полетят чьи-то должности

Министерство социальной политики обещает учесть замечания Генеральной прокуратуры о нарушениях во время оздоровления детей и сделать кадровые выводы.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская, комментируя итоги проверки Генеральной прокуратурой летней оздоровительной кампании, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Замечания Генпрокуратуры о нарушениях во время оздоровления детей будут внимательно изучены Минсоцполитики и на их основании будут сделаны соответствующие выводы, в том числе и кадровые», - подчеркнула она.

Министр выразила убеждение, что нужно объединять усилия органов власти всех уровней для того, чтобы оздоровление и отдых детей были действительно качественными и безопасными. «В вопросах здоровья и безопасности детей не может быть никаких компромиссов. Именно поэтому органы власти всех уровней должны совместно работать над искоренением злоупотреблений», – заявила Королевская.

Министр отметила, что в начале оздоровительной кампании по ее инициативе была проведена внеплановая проверка заведений отдыха и оздоровления по линии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и местными органами власти. Кроме того, на протяжении оздоровительной кампании Минсоцполитики неоднократно обращалось в Генпрокуратуру по поводу нарушений в детских лагерях. «В частности, в случае с печально известным санаторием «Орион» (г. Бердянск) специалисты Минсоцполитики предоставили материалы проверки заведения в органы прокуратуры. Это заведение больше не получит государственного заказа на оздоровление детей. Так же мы будем поступать с любым заведением, в котором будут выявлены ненадлежащие условия для проживания детей. Мы не позволим, чтобы оздоровление детей льготных категорий происходило по остаточному принципу», - сказала она.

Королевская напомнила, что при Минсоцполитики работает мониторинговая комиссия по вопросам качества оздоровления детей, которая завершит свою работу 1 декабря. «На основании наработок Комиссии будет усилен контроль за качеством оздоровления детей и внесены изменения в условия приобретения путевок. Это позволит сделать более жесткими требования к созданию условий для оздоровления детей», - сказала Королевская.

Как сообщал УНИАН, ГПУ 2 сентября заявила, что по результатам прокурорских проверок в сфере соблюдения прав детей на отдых и оздоровление выявлены многочисленные нарушения в деятельности Минсоцполитики.

В частности, отмечалось, что прокурорскими проверками установлено, что оздоровительные услуги получили всего 23% детей-инвалидов.

Воспользоваться отдыхом во внегородских лагерях смогли лишь 25% из 4 млн детей, еще половина посещала заведения дневного пребывания, временно созданные в школах, интернатах, детских садиках, в которых условия не способствуют восстановлению здоровья подростков.

Для санаторно-курортного оздоровления детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, которых в Украине почти 500 тыс., Министерством социальной политики закуплено всего 58 тыс. путевок, или для каждого девятого такого ребенка.

По результатам проверки прокурорами начато 6 уголовных производств по фактам направления в оздоровительные учреждения за государственные средства детей, которые не имели льгот. Также установлено, что органы исполнительной власти допускают незаконную аренду или использование земель и имущества внегородских оздоровительных заведений. По таким фактам начато 2 уголовных производства, заявлено 12 исков о предупреждении отчуждения почти 22 га земель детских заведений.

В детских здравницах выявлены факты некачественного питания детей, неудовлетворительных условий их проживания, ненадлежащей организации досуга подростков.

По данным ГПУ, министру соцполитики Королевский внесено представление об устранении нарушений.

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