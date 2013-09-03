Выявили многочисленные нарушения при выделении путёвок детям

Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения при выделении санаторно-курортных путевок детям.

Об этом заявил начальник Главного управления защиты прав и свобод детей Генеральной прокуратуры Украины Владимир Вышинский, информируя о результатах проверок соблюдения прав детей на оздоровление и отдых, сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

«Так, допускаются нарушения очередности предоставления санаторно-курортных путевок детям. В частности, отделом здравоохранения Кременецкого района Тернопольской области с февраля текущего года не обеспечен санаторным лечением ребенок, страдающий бронхиальной астмой. Вместе с тем, на лечение направлены дети, родители которых обратились с соответствующим заявлением значительно позже», - сказал он.

Также Вышинский рассказал об аналогичных правонарушениях, имевших место в Черниговской, Луганской и Ривненской областях. «В частности, Черниговской центральной больницей на протяжении трех лет не обеспечены путевками 4 детей-инвалидов, которые нуждаются в санаторном лечении. Такая же ситуация с 8 детьми-инвалидами в Луганской области. Из 156 детей Демидовского района и г. Кузнецовск Ривненской области, которые имеют право на получение путевки на санаторно-курортное лечение, не направлен ни один», - отметил он и добавил, что на подобные нарушения реагировали прокуроры также в Кировоградской и Полтавской областях.

Как подчеркнул начальник Главного управления, во время проверок было выявлено и то, что органами здравоохранения должным образом не ведется учет детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, не определяется реальное, необходимое количества путевок, не учитываются категории заболеваний детей для определения профиля санаторного учреждения, что приводит к отказу родителей от санаторного лечения.

«На таких основаниях из выделенных в прошлом году 1,1 тысячи путевок для санаторного лечения детей-инвалидов Тернопольской области в специализированных санаториях Минздрава Украины возвращена каждая пятая. Из 760 полученных этой областью путевок уже в этом году возвращена каждая четвертая. Вместе с тем, только в Бердичевской центральной городской больнице Житомирской области в очереди на получение санаторных путевок находится более 800 детей», - отметил он.

При этом, обратил внимание Вышинский, должностные лица детского специализированного санатория «Барвинок» Киевской области, санатория «Каштан» Хмельницкой области принимают на лечение детей по заявлениям родителей или лиц, которые их заменяют, вообще без санаторных путевок. Органами здравоохранения Еланецкого и Врадиевского районов Николаевской области предоставлены путевки почти 100 детям, которые не находились на диспансерном учете, или при отсутствии необходимых документов, подчеркнул он.