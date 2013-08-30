Усилят контроль за питанием в школах детей-чернобыльцев

Министр социальной политики Украины Наталия Королевская обещает в новом учебном году усиление контроля за качеством питания детей-чернобыльцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом она сказала во время рабочего совещания относительно состояния организации бесплатного питания учеников средних общеобразовательных школ, профессионально-технических заведений образования, студентов колледжей и техникумов (училищ), расположенных на территориях радиоактивного загрязнения.

«Сейчас начинается новый учебный год. Дети идут в школу. И в наших силах уже сегодня ввести и активно использовать такие механизмы контроля за организацией питания, которые позволят сделать этот процесс максимально прозрачным и обеспечить новое качество питания детей», – сказала она.

Королевская отметила, что для обеспечения контроля за качеством питания детей-чернобыльцев Минсоцполитики уже наработало конкретные механизмы.

«Я поручила органам социальной защиты на местах осуществлять постоянный контроль за процессом организации питания детей. О результатах контроля они будут информировать Минсоцполитики дважды в месяц, а в случае выявления нарушений – немедленно», – сказала Королевская.

Кроме того, министр поручила органам социальной защиты постоянно привлекать общественные организации чернобыльцев, представителей родительских комитетов и общественного контроля к проверкам процесса предоставления услуг по питанию детей. «Привлечение общественности – это единственный способ получить реальную картину, которая не будет искажена позицией того или другого должностного лица», – отметила она.

В свою очередь присутствующий на совещании представитель инициативной группы Народной коллегии Андрей Панаетов выразил готовность общественности присоединиться к контролю за качеством питания детей-чернобыльцев во всех регионах Украины. По его словам, к этой работе могут приобщиться более 200 «народных контролеров».

«Мы готовы приобщиться к работе по контролю за использованием средств, направленных на питание детей-чернобыльцев. Мы можем определить и создать перечень проблем с питанием и создать «черный» список тех учебных заведений, где мы выявим серьезные недостатки», – сказал он.

Министр также отметила, что местные управления образования имеют рычаги для контроля за качеством питания. «Сегодня Минсоцполитики осуществляет оплату за предоставление услуг по питанию исключительно после подписания актов директорами школ и руководителями районных отделов образования. В случае выявления нарушений такие акты, по закону и условиям договора, не должны подписываться до устранения нарушений. Если нарушения не устраняются – нужно немедленно принять меры для расторжения соглашений с поставщиками услуг по питанию и обращаться в правоохранительные органы», – отметила Королевская.

По данным Минсоцполитики, бесплатным питанием в 2013 году обеспечиваются 236 тыс. детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, которые учатся в 1 тыс. 274 школах 12 областей Украины.