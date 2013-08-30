"Скорая" начала предоставлять медпомощь оперативнее - Янукович

Реформирование скорой помощи позволило повысить оперативность предоставления медицинской помощи пациентам, уверен Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Уже в этом году около двух тысяч новых машин «скорой помощи» будут работать в регионах. Сегодня мы еще не достигли тех параметров (доезд за 10 минут в городской, 20 минут - в сельской местности), но мы движемся все ближе и ближе к этим параметрам», - отметил Президент.

Янукович подчеркнул, что за последние три года машины «скорой помощи» были обеспечены полным комплектом необходимых медикаментов.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).