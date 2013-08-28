Центр по пересадке костного мозга откроют в начале 2014 г.

Центр для пересадки костного мозга и отделение детской онкогематологии будут сданы в эксплуатацию в первом квартале 2014 года, а весь комплекс больницы – до конца 2014 года.

Такое задание поставил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров во время совещания, посвященного ходу строительства нового комплекса больницы «Охматдет», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Строительство этого комплекса необходимо завершить в определенные сроки и с соблюдением технологии строительства и оснащения больницы. Больница должна быть полностью сдана в эксплуатацию в будущем году. И все работы выполнены на самом высоком уровне качества. Такую задачу перед нами ставит Президент Украины, и мы ее должны выполнить. Это уникальный и очень ответственный проект. Эта сверхсовременная больница сможет оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь детям из всех регионов Украины», - отметил Азаров.

Как отмечается в сообщении, строительство современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» начато в декабре 2011 году. После модернизации «Охматдет» станет уникальным центром, где будет сосредоточено предоставление медицинской помощи в случаях самой тяжелой детской патологии. В частности, будет расширен центр детской онкогематологии и пересадки костного мозга, также будет создано новое радиологическое отделение и мощный хирургический блок.

С целью ускорения строительства больницы выделено два пусковых комплекса. Это позволяет осуществить запуск объекта автономными частями и в тестовом режиме знакомить врачей с новейшими технологиями для создания предпосылок для скорейшего введения в Украине предоставления надлежащей медицинской помощи по мировым стандартам, в частности для пересадки костного мозга. Новый комплекс больницы разделен на блоки, что позволяет отделить пусковые комплексы. Все блоки будут запускаться в эксплуатацию поэтапно, при этом могут работать автономно.

Сейчас на объекте завершаются внешние работы, чтобы в холодное время года приступить уже к внутренним отделочным работам. Практически на сто процентов проложены инженерные сети. Также ведется работа и с врачами и техническим персоналом нового комплекса, в частности, проводятся учения, семинары, практические занятия с новым медицинским оборудованием, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.