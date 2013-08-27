Из оборота изъята опасная животноводческая продукция

Работники ветеринарной милиции и Государственной службы ветеринарной медицины на прошлой неделе изъяли из оборота более 10 тонн опасной животноводческой продукции, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«На протяжении прошлой недели работники ветмилиции и Государственной службы ветмедицины изъяли из оборота более 10 тонн опасной продукции животного происхождения. Для этого ветеринары проверили более 360 предприятий. Также из-за угрозы занесения африканской чумы свиней в Украину (из России – УНИАН) на круглосуточных ветеринарно-милицейских постах проверено 1520 автотранспортных средств», - сказано в сообщении ведомства.

По данным министерства, во время проверок зафиксировано 192 нарушения с наложением штрафа на сумму более 23 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ранее в комментарии УНИАН сообщила, что в Украине существует угроза занесения африканской чумы свиней (АЧС) из России, однако случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, главный госинспектор ветеринарной медицины Украины выдал ряд указав и распоряжений об усилении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за проведением профилактических мер против АЧС. Кроме того, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.